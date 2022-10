Huit blocages d’axes routiers en Suisse, dont deux à Genève, pour le seul mois d’octobre: les activistes de Renovate Switzerland n’ont de cesse d’interpeller le Conseil fédéral, réclamant que Berne fasse de la rénovation thermique des bâtiments une priorité. Jeunes pour la plupart, ces militants qui se réclament de l’action non violente ont raison. Il est urgent d’agir et ils ont l’énergie pour cela.

Mais coller ses mains au bitume, risquer un coup de folie d’un automobiliste excédé, est-ce agir? Eux le pensent. S’agit-il de peser ainsi sur l’opinion? Cela ne semble plus vraiment nécessaire puisque selon un sondage commandé par Renovate, six personnes sur dix soutiennent cette revendication. Alors à quoi bon cette dépense d’énergie?

Face à eux, la génération qui est aux affaires réagit à son tour en réprimant ces actions, vues comme de banals troubles à l’ordre public. Des interpellations qui ne changent rien à l’affaire et ne font pas non plus avancer la cause. Pourtant, les uns et les autres pourraient se retrouver sur une action plus efficace.

Renovate l’a d’ailleurs exprimé: il faut investir dans la formation aux métiers de la transition énergétique. Le mouvement a même chiffré à 4 milliards de francs le financement nécessaire à la reconversion de 100’000 personnes aux métiers de la rénovation thermique.

Encore faut-il que les jeunes et parmi eux, les activistes de Renovate Switzerland, s’engagent dans ces métiers pour fournir les cerveaux et les bras qui manquent encore, notamment dans les filières d’apprentissage à la pose d’installation solaire ou aux métiers du bâtiment. Alors, prêts à agir, à opérer votre transition d’énergie, les jeunes?

