Drame en Argovie – Une jeune femme et son frère cadet ont été retrouvés morts Deux corps ont été découverts par la police argovienne dans un appartement ce mardi matin. Les circonstances des décès restent floues à l’heure actuelle.

Lors d’une intervention de police, les forces de l’ordre ont découvert deux corps sans vie dans un appartement à Frick (AG). On ignore encore les circonstances des faits. (Photo symbolique) KEYSTONE/ENNIO LEANZA

La police argovienne a découvert deux morts mardi matin lors d’une intervention dans un appartement à Frick (AG). Il s’agit d’une femme âgée de 26 ans et de son frère de 25 ans. Les circonstances des décès sont encore peu claires.

Les forces de l’ordre ont été alertées à 5h qu’une personne habitant l’immeuble ne réagissait plus aux appels téléphoniques et sonneries à la porte, indique la police argovienne. Une patrouille et une ambulance se sont alors rendues aussitôt sur place. Les policiers y ont trouvé les deux corps sans vie dans l’appartement.

Le Ministère public a ouvert une enquête pénale. La police argovienne ne donne aucun détail sur les causes de la mort des deux jeunes gens. Elle entend communiquer davantage d’informations mercredi.

ATS

