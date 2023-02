Divorces genevois – Une injustice fiscale en passe d’être corrigée Le Conseil d’État dépose un projet de loi présenté par Nathalie Fontanet visant à traiter de manière semblable certains conjoints séparés. Marc Bretton

Nathalie Fontanet, conseillère d’État, chargée du Département des finances et des ressources humaines. LUCIEN FORTUNATI

«C’est une des premières sollicitations que j’ai reçue en prenant mes fonctions et pas plus tard que le week-end passé j’ai encore été interpellée à ce sujet», explique la ministre des Finances Nathalie Fontanet. En cause, le traitement différent réservé aux parents d’enfants séparés ou divorcés et se partageant l’entretien et la garde de ces derniers à parts égales.