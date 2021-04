Mobilité et urbanisme – Une initiative veut reconquérir la chaussée Le texte «Climat urbain» veut transférer chaque année 1% de l’espace dévolu au trafic motorisé privé à la végétation et aux mobilités durables. Marc Moulin

Pour lancer l’initiative Climat urbain, une performance végétale a sillonné la ville mardi, sous le nom de «Halo de fraîcheur», un antidote aux îlots de chaleur. Ce défilé a été conçu par Foofwa d’Imobilité avec l’aide d’Alizée Sourbé et Alex Landa Aguirreche. LAURENT GUIRAUD

En une décennie, ce serait l’équivalent d’une petite moitié du tarmac de Cointrin qui serait soustrait aux voitures pour être dédié aux piétons, aux cyclistes et aux plantes. Soutenue par une vingtaine de groupements, par les partis de gauche ainsi que les Vert’libéraux, l’association actif-trafic a lancé jeudi son initiative intitulée «Climat urbain».

De rang cantonal et législatif, le texte propose un mécanisme par lequel on soustrairait, chaque année et durant dix ans, un pour-cent de l’espace public dévolu au trafic à d’autres affectations. Pour moitié, il s’agirait de la végétation; pour l’autre, des mobilités dites durables (pistes cyclables, espaces piétonniers ou voies réservés aux transports publics). L’initiative précise que la végétation existante devrait être préservée. Elle concernerait toutes les communes genevoises de plus de 10’000 habitants – critère qui inclut Veyrier ou Bernex, mais pas Chêne-Bourg.