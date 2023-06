Canton de Genève – Une initiative veut éloigner les décharges des habitations Deux sites, à Vessy et à Bellevue, sont retenus pour accueillir des sites de stockage de matériaux d’excavation. Le texte a récolté 6500 signatures. Aurélie Toninato

Un exemple de décharge, ici celle de Châtillon. PIERRE ABENSUR

Une initiative législative cantonale pour instaurer une distance minimale de 300 mètres entre les décharges de matériaux d’excavation et les zones d’habitation a abouti et sera déposée mardi, annonce «20 minutes», qui indique que les auteurs du texte assurent avoir recueilli plus de 6500 signatures. Cette initiative demande l’ajout d’un nouvel article dans la loi sur les gravières.

Deux zones, à Vessy et à Bellevue, sont actuellement retenues pour accueillir des sites de déblai de gravier et de terre provenant des chantiers de construction ou de carrières.

«Nous ne sommes pas opposés aux décharges en tant que telles, mais à leur proximité avec des immeubles ou des maisons, indique Cecilia Morganella, du comité d’initiative, à «20 minutes». Et ce, pour des raisons de santé.» Les partisans du texte craignent notamment la présence de silice dans ces matériaux, ainsi que des nuisances (poussière et bruits générés par le trafic de camions).

