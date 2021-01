Politique – Une initiative pour réduire l’impôt sur les véhicules Un comité UDC et MCG propose de diminuer de moitié le montant payé par les automobilistes à Genève. Sophie Simon

«On ne peut pas limiter ainsi notre liberté du choix de transport sans prévoir de compensation», explique Céline Amaudruz, conseillère nationale et présidente de l’UDC Genève. Odile Meylan

Puisque le texte est gelé au parlement, ils misent sur le peuple pour aller plus vite. Ils, ce sont les membres UDC et MCG d’un comité qui vient de lancer une initiative populaire législative cantonale afin de réduire de moitié l’impôt sur les véhicules automobiles. Lors d’une conférence de presse lundi matin, ils ont rappelé qu’un projet de loi en ce sens était en suspens devant la Commission fiscale du Grand Conseil. «Le Conseil d’État est en train de réfléchir à une révision de l’impôt sur les automobiles, pour changer son mode de calcul, explique Stéphane Florey, député UDC auteur du projet. C’est pourquoi notre texte n’est pas encore examiné. Or on ne peut pas attendre encore six mois ou une année, notre but est d’accélérer le mouvement.»