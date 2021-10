Transports publics – Une initiative pour la gratuité mijote à Genève Le député Jean Batou questionne l’Exécutif sur l’impact financier d’un abandon de la billetterie. Il a une idée derrière la tête. Marc Moulin

Un arrêt TPG et son familier distributeur de titres de transport. La gratuité pourrait-elle engendrer des économies en supprimant le dispositif de ventes et de contrôle? MM

À Genève, on rêve toujours de rendre les transports publics gratuits, malgré le refus sec – non à 67% – d’une initiative populaire en ce sens en 2008. Mais depuis lors, l’idée fait des émules dans plusieurs villes étrangères. Après Fribourg et Neuchâtel, une initiative est lancée dans le canton de Vaud.

À Genève, le député Jean Batou vient de questionner le gouvernement. Non sans avoir un projet en tête: «J’ai bien sûr l’idée d’une initiative, peut-être ce printemps, afin d’avoir le temps d’en discuter et de réunir un front large, indique le député d’Ensemble à Gauche. Mais je voulais d’abord obtenir des chiffres.»