Lancement à Berne – Une initiative pour des retraites «équitables et sûres» Le comité à la base du texte estime que le système de prévoyance vieillesse est en déséquilibre. Il demande également un lien entre l’âge de la retraite et l’espérance de vie.

Dans un avenir proche, la Suisse est menacée par un conflit ouvert entre générations, car le système de prévoyance vieillesse est en déséquilibre, peut-on lire mardi dans un communiqué diffusé lors du lancement de l’initiative «Oui à des pensions équitables et sûres» (photo d’illustration). Keystone

La prévoyance vieillesse doit être équitable et sûre, également pour les générations futures. L’initiative des générations, lancée mardi à Berne, doit contribuer à une réforme «réelle, équitable et durable» du système.

Le comité d'initiative, présidé par l'expert en fonds de pension Josef Bachmann, comprend notamment l'ancien président du PLR Fulvio Pelli, le professeur Walter Steurer, membre du comité des seniors du Parti vert'libéral et David Trachsel, président des jeunes UDC.

Le comité d’initiative, présidé par l’expert en fonds de pension Josef Bachmann, comprend notamment l’ancien président du PLR Fulvio Pelli, le professeur Walter Steurer, membre du comité des seniors du Parti vert’libéral et David Trachsel, président des jeunes UDC.

Défauts systémiques

En raison de défauts systémiques, 6000 millions de francs du capital d’épargne des jeunes sont actuellement redistribués aux retraités. De manière rampante, mais régulière, une société à deux vitesses est en train d’émerger entre les employés et les retraités d’une part et entre les jeunes retraités et les plus âgés d’autre part. L’idée de pouvoir restructurer le deuxième pilier avec des contributions toujours plus élevées est «naïve et irresponsable».

Un régime de prévoyance vieillesse équitable pour toutes les générations doit pouvoir réagir aux conditions-cadres réelles, faute de quoi il en résulte une «redistribution contraire au système». Selon les initiants, une petite partie de la pension doit pouvoir être périodiquement ajustée à la hausse et à la baisse. C’est la seule façon de financier le deuxième pilier comme prévu dans le système par capitalisation.

Les revendications comprennent également l’établissement d’un lien entre l’âge de la retraite et l’espérance de vie. En outre, le taux de conversion ne devrait pas être réglementé par la loi.

Au printemps 2019, l’initiative «pour une prévoyance vieillesse respectueuse de l’équité intergénérationnelle» (prévoyance oui – mais équitable), émanant du camp de la droite, avait déjà été lancée avec des demandes similaires. Elle avait toutefois échoué au stade de la récolte de signatures.

