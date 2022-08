Énergie – Une initiative populaire veut relancer le nucléaire Un comité composé d’élus bourgeois et de représentants de l’économie veut en finir avec l’interdiction de construire des centrales. Tollé assuré. Florent Quiquerez

Symbole de la stratégie énergétique 2025, la centrale nucléaire de Mühleberg, photographiée ici lors de sa fermeture officielle en 2019. keystone-sda.ch

Le timing est idéal. Alors que le Conseil fédéral va lancer sa campagne d’économie d’énergie ce mercredi, un comité composé d’élus bourgeois et de représentants de l’économie lance une initiative populaire précisément sur ce thème. Intitulé «De l’électricité pour tous en tout temps. Stop au black-out», le texte veut inscrire dans la Constitution que «toute forme de production d’électricité respectueuse du climat est autorisée.» Et vise ni plus ni moins à relancer le nucléaire en Suisse.