Une initiative lancée – Ils veulent redéfinir la politique sportive à Genève Un comité issu du PLR lance une initiative qui se veut apolitique. Le texte a pour ambition de donner un élan pour la promotion du sport dans le canton. Valentin Schnorhk

Céline van Till (2 e depuis la gauche) préside le comité d’initiative «Pour une politique sportive ambitieuse à Genève». Elle s’appuie sur Stefano Bellingeri, Darius Azarpey et Yousri Swali (de gauche à droite), membres du comité. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Le moment est propice. Le message passe sans doute encore mieux au vu de l’année exceptionnelle réalisée par les porte-étendards du sport genevois, avec Ge/Servette devenu champion de Suisse de hockey sur glace et le Servette FC vice-champion et qualifié pour l’Europa League. «Notre objectif est de redéfinir la politique sportive à Genève», annonce Darius Azarpey, membre du Comité directeur du Parti Libéral-Radical (PLR) genevois. Il fait partie du comité qui a lancé mardi une «Initiative pour une politique sportive ambitieuse à Genève». Un projet constitutionnel qui se veut apolitique, soutenu par l’Association genevoise du sport (AGS), mais porté par des élus et membres du PLR.