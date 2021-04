Les Genevois de 55 à 64 ans sont-ils vaccino-hésitants? On pourrait le croire en écoutant l’État de Genève. Faute d’un nombre suffisant d’inscriptions, les autorités ont élargi l’accès au vaccin aux plus jeunes, pour éviter de se retrouver avec des doses inutilisées.

De nombreuses personnes appartenant à cette tranche d’âge n’en ont pas cru leurs oreilles. Ont-elles hésité à s’inscrire? Pas du tout! Elles ont simplement suivi les recommandations… de l’État.

«De nombreuses personnes ont renoncé pour laisser la place à des plus fragiles.»

En janvier, le Canton indiquait sur son site que les 75 ans et plus étaient «prioritaires pour l’inscription à la vaccination». Beaucoup de gens, lisant cet avertissement, ont renoncé à s’enregistrer, pour céder leur place à plus fragile qu’eux. L’État leur dit maintenant qu’ils auraient pu s’inscrire. Faute de l’avoir fait, de plus jeunes recevront leurs doses avant eux…

Il s’agit, pour le moins, d’une maladresse dans l’information délivrée aux Genevois. Une maladresse gênante, s’agissant d’une maladie dangereuse, d’une classe d’âge exposée aux cas lourds, et d’un contexte dans lequel le vaccin de masse constitue la seule porte de sortie à la crise. En égarant ceux qui croyaient bien faire, l’État risque de renforcer involontairement les doutes de la population sur les vaccins.

Les 55-64 ans qui ne veulent vraiment pas du vaccin assumeront leur décision. Pour les autres, visiblement majoritaires, les autorités se doivent d’informer mieux. Si possible sans pointer du doigt un manque d’adhésion au vaccin, comme elles l’ont fait pour les 65-74 ans. Dans ce combat contre la pandémie, nous n’avons besoin ni de messages approximatifs ni de leçons de morale. S’il reste un doute, sachez que vous pouvez vous inscrire et que les doses vont enfin arriver en masse. Vous ne prendrez pas la place d’un plus fragile que vous.

