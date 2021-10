Étude sur la lutte anti-Covid - Une incitation financière accroît le taux de vaccination

Une modeste récompense financière peut contribuer à augmenter le taux de vaccination contre le

Covid. C’est ce que révèle une étude menée en Suède par des chercheurs des Universités de

Lausanne, Bâle, Zurich, d’Unisanté, et d’autres institutions de recherche d’Europe et des États-Unis.



De nombreux pays dont a Suisse étudient la possibilité d’utiliser des primes de vaccination pour inciter davantage de personnes à se faire vacciner. L’étude publiée dans la revue Science démontre qu’ils pourraient avoir raison. Un essai mené à grande échelle en Suède a permis d’augmenter le taux de vaccination de 4 points avec une récompense d’environ 21 francs (200 couronnes suédoises). La récompense a fait passer le taux déjà élevé de vaccination de 72% à 76%.



«Notre étude montre que les incitations financières peuvent augmenter le taux de vaccination même s'il

est déjà élevé, comme c’est le cas dans de nombreux pays de l'Union européenne», explique Dr Armando

Meier, économiste comportemental et coauteur de l’étude.

Personnes âgées de 18 à 49 ans

L’étude s’est déroulée entre mai et juillet 2021 auprès d’un échantillon représentatif d’environ 8300

personnes âgées de 18 à 49 ans. Les participants à l’étude ont été interrogés dans une enquête en ligne

sur leur intention de se faire vacciner, dès que la vaccination était autorisée pour leur groupe d’âge. Ils ont

ensuite été répartis au hasard dans cinq groupes.



Les membres du premier groupe se sont vu offrir la perspective d’une récompense financière, s’ils se faisaient vacciner dans les 30 jours. Dans trois autres groupes, les scientifiques ont essayé d’augmenter les taux de vaccination en fournissant des informations sur la sécurité et l’efficacité des vaccins, et en soulignant que la vaccination représente une aide pour autrui.



Le dernier groupe qui servait de contrôle n’a pas bénéficié d’offre d’accompagnement. Les chercheurs ont

vérifié si les personnes avaient effectivement été vaccinées au cours des 30 jours suivants en procédant à

un rapprochement anonyme avec les données des autorités sanitaires suédoises.

Les autres incitations n’ont pas d’effet

L’équipe de recherche a constaté que la perspective d’une prime augmentait non seulement l’intention

déclarée de se faire vacciner, mais entraînait aussi un plus grand nombre de vaccinations. Ce résultat s’est

avéré indépendant du sexe, du revenu et de l’âge des participants.



D’autres incitations avec lesquels les chercheurs ont tenté d’influencer le comportement des participants ont

eu moins de succès. Il s’agissait, par exemple, de demander de nommer des personnes de son entourage

qui pourraient protéger les participants par une vaccination. Ces «coups de pouce» ont augmenté

l’intention de se faire vacciner, mais ils n’ont pas conduit à davantage de vaccinations.



«Les résultats relativisent la crainte que les récompenses financières puissent avoir un effet contre-

productif et décourager les indécis de se faire vacciner, en alimentant par exemple la méfiance, déclare Dr Florian Schneider, co-auteur de l’étude. Des incitations monétaires même modestes peuvent au contraire

avoir un impact positif sur les taux de vaccination.»