L’objet de la votation du 18 juin sur la mise en œuvre du projet conjoint de l’OCDE et du G20 sur l’imposition des grands groupes d’entreprises mérite explication. C’est l’arrêté fédéral du 16 décembre 2022 concrétisant cette imposition qui sera approuvé ou non par le vote populaire. Deux conseillers nationaux genevois connaissant bien le sujet – Vincent Maitre et Stéfanie Prezioso – en discutent ici.

Une réforme essentielle pour Genève

Vincent Maitre Afficher plus Conseiller national (Le Centre/GE)

Après la réforme de la fiscalité RFFA entrée en vigueur en 2020 qui visait à supprimer les statuts spéciaux des entreprises multinationales, l’OCDE a mis en place une nouvelle réforme nommée BEPS et ratifiée par 130 pays.

Le principe de la réforme repose sur un modèle simple: les grandes entreprises actives à l’international doivent être imposées à hauteur de 15% au moins. Si un pays n’applique pas ce taux minimum, d’autres pays pourront prélever la différence. Seules les grandes entreprises internationales au chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros sont concernées. Pour les PMEet les entreprises uniquement actives dans un pays, rien ne change.

L’objectif de la réforme et de son acceptation par la Suisse dans le cadre de la négociation au sein de l’OCDE vise à ce que les grandes entreprises paient leurs impôts en Suisse et soient ainsi protégées d’une taxation complémentaire et de procédures fiscales à l’étranger, et cela dans le but de préserver le substrat fiscal de ces mêmes entreprises dans notre pays. Ainsi, un non à la réforme équivaudrait à se tirer une balle dans le pied puisque les recettes fiscales non perçues en Suisse (jusqu’à 2,5 milliards de francs) seraient ponctionnées par un pays étranger.

L’enjeu de la votation porte notamment sur l’affectation des futures recettes supplémentaires de l’impôt. Cet aspect revêt une importance capitale pour Genève. Avec environ 350 grands groupes d’entreprises visés par la réforme, notre canton est particulièrement concerné, tout comme les cantons de Bâle-Ville et Zurich.

Dans le modèle adopté, les recettes de cet impôt reviendront à raison de 25% à la Confédération et de 75% aux cantons, qui en bénéficieront tous grâce au mécanisme de péréquation financière intercantonal.

Une minorité au parlement emmenée par la gauche aurait souhaité attribuer à la Confédération une part supérieure à 25% des recettes et mieux équilibrer le reste des fonds entre les cantons. C’eût été une décision très dommageable pour un canton comme Genève, qui aurait perdu une partie de ses potentielles recettes fiscales. La gauche fait semblant d’ignorer que la clé actuelle de la péréquation financière permet déjà de garantir que tous les cantons puissent profiter des recettes du futur impôt complémentaire, notamment ceux à faible capacité contributive, car plus la part globale des recettes revenant aux cantons sera élevée, plus ceux-ci recevront d’argent dans le cadre de la péréquation.

Notons enfin que les cantons très concernés par la réforme sont aussi les plus urbanisés du pays où souvent le coût de la vie demeure très élevé. Ces cantons sont concernés par des défis importants en matière sociale (p. ex. subsides d’assurance maladie). Il convient donc de leur assurer des recettes pour financer leurs dépenses sociales souvent importantes.

Le 18 juin prochain, votons avec conviction oui à une réforme essentielle pour Genève et sa population!

Taux à 15%: une tromperie maximale

Stéfanie Prezioso Afficher plus Conseillère nationale Ensemble à Gauche-Genève (Union populaire)

Un accord international pour un taux d’imposition minimal de 15% des bénéfices des multinationales est à première vue une bonne chose. Dans un monde où les inégalités ne cessent de croître et où les causes du réchauffement climatique découlent avant tout de l’activité des grandes entreprises, principales émettrices de gaz à effet de serre, l’idée de fixer un taux d’imposition plancher semble pertinente. Mais derrière les beaux discours se cache une réalité moins reluisante.

Premièrement, ce taux est extrêmement faible, largement inférieur à l’exigence initiale des États-Unis (21%) et 11% en dessous du taux moyen mondial. La montagne a accouché d’une souris sous la pression du puissant lobby des paradis fiscaux. La Suisse, par la voix d’Ueli Maurer, a pesé de tout son poids dans ce sens. Deuxièmement, si la Suisse impose un peu plus fortement les sièges des multinationales sur son territoire, les pays dans lesquels celles-ci possèdent des filiales – par exemple, ceux où sont extraites les matières premières commercialisées par les sociétés de négoce – ne pourront plus le faire, conformément aux règles de l’OCDE. Troisièmement, les nouvelles recettes découlant de la mise en œuvre de ces dispositions devront profiter au «maintien de l’attrait de la place économique suisse», pour un quart au niveau fédéral et pour les trois quarts au niveau cantonal.

En clair, cela signifie que les cantons qui sont aujourd’hui les champions du dumping fiscal, où les taux sont inférieurs à 15%, comme Zoug, affecteront ces recettes à la réduction des impôts sur les dividendes des gros actionnaires, sur les grandes fortunes, etc. À Genève, au lieu de profiter au financement des services publics, des prestations sociales ou de la transition écologique, ces recettes nouvelles aboutiront à la suppression d’un vieil impôt communal sur les personnes morales: la «taxe professionnelle».

Le taux minimal mondial de 15% n’apportera pas un centime de plus aux pays du Sud global – où les taux d’imposition se situent en général entre 25% et 35% – et n’empêchera pas les multinationales de rapatrier leurs bénéfices en Suisse ou dans les autres paradis fiscaux. Par ailleurs, la hausse des taux à laquelle devront procéder certains cantons ne profitera ni au subventionnement des assurances sociales fédérales ni au financement des dépenses sociales cantonales ou communales, c’est-à-dire à la grande majorité d’entre nous, mais à l’aménagement de nouvelles niches fiscales pour les privilégiés.

Nous défendons une imposition minimale des bénéfices qui corresponde au moins à la moyenne mondiale actuelle, soit 26%, cela afin de combattre effectivement un dumping fiscal éhonté au profit des plus riches, et d’affecter ces recettes nouvelles à la lutte contre les inégalités sociales et le changement climatique. L’accord conclu par l’OCDE peut certes représenter un tout petit pas dans ce sens. En revanche, sa mise en œuvre par les Chambres fédérales tourne délibérément le dos à tout objectif social. C’est pourquoi nous appelons à voter non le 18 juin prochain!

