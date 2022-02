Trafic de biens culturels – Une icône volée est rendue à Chypre Le Centre du droit de l’art de l’UNIGE a orchestré la restitution de cet objet d’art du XVIIIe siècle. Une histoire qui finit bien. Pascale Zimmermann Corpataux

L’icône restituée mercredi à l’archevêque orthodoxe de Chypre monte saint Jean-Baptiste le Précurseur. CENTRE DU DROIT DE L’ART/UNIGE/DR

La Villa Moynier sera mercredi le théâtre d’une cérémonie de la plus haute importance symbolique. Une icône du XVIIIe siècle représentant saint Jean-Baptiste le Précurseur, très probablement volée à Chypre, sera remise à l’Église orthodoxe chypriote. Rendue possible grâce au Centre du droit de l’art de l’Université de Genève, cette restitution satisfait l’éthique et illustre une nouvelle fois ce que l’on peut faire pour contrecarrer le trafic illicite de biens culturels.

L’histoire de cette fin heureuse mérite d’être racontée. Paul est un paisible pédiatre anglais à la retraite. Lorsque son père meurt, il fait un héritage encombrant: le défunt lui lègue une belle icône ancienne – une tempera sur bois de 40 par 26 centimètres montrant saint Jean-Baptiste dans le désert. Le hic, c’est que cet objet d’art a été ramené de Chypre en 1974 par le parent trépassé, alors qu’il était en poste sur l’île avec la Royal Air Force.

«Du point de vue de la loi, il peut être risqué de conserver une œuvre dont on suppose qu’elle a été, à un moment ou un autre, l’objet d’un trafic illicite.» Marc-André Renold, professeur de droit de l’art à l’UNIGE

Cette année-là, la guerre entre Grecs et Turcs déchire la région. À la faveur du chaos ambiant, l’icône est vraisemblablement dérobée dans une église ou un monastère orthodoxe. Le père de Paul l’achète-t-il en toute bonne foi à quelque marchand? Le fils n’en sait rien et ne trouve aucune preuve d’une transaction dans les papiers paternels.

«Do the right thing»

«L’héritier, un monsieur très discret qui tient à conserver l’anonymat, envoie un jour de janvier 2020 un mail au Centre du droit de l’art racontant l’affaire et affirmant vouloir, à propos de cette pièce, «do the right thing» (ndlr: faire ce qu’il est correct de faire)», relate Marc-André Renold, professeur de droit de l’art et des biens culturels à l’UNIGE et titulaire de la chaire Unesco en droit international du patrimoine culturel. «Paul ne sait pas comment son père a acquis l’objet, mais il se doute qu’il l’a ramené au Royaume-Uni illégalement. Par conséquent, il ne souhaite pas le garder. Il veut rendre l’icône à qui de droit, ne demande aucune compensation financière mais exige que son rapatriement ne bénéficie pécuniairement à personne.»

C’est le genre d’affaires dont se charge pro bono le Centre du droit de l’art. «Que le père de Paul ait acquis cette pièce de manière illicite ou pas change les choses juridiquement, mais pas sur le plan éthique, commente Marc-André Renold. Et même du point de vue de la loi, il peut être risqué de conserver une œuvre dont on suppose qu’elle a été, à un moment ou un autre, l’objet d’un trafic illicite.»

Expédition par DHL

Le professeur Renold contacte une historienne de l’art chypriote grecque, Maria Paphiti, qui confirme: la pièce provient bien de Chypre, elle date du XVIIIe siècle et a été exécutée selon la tradition byzantine. L’icône montre le saint dans le désert, vêtu d’une peau de bête, barbe hirsute et cheveux ébouriffés, qui fait un signe de bénédiction de la main droite. Il tient dans la gauche un parchemin avec un verset de l’Évangile selon saint Mathieu (4:17), inscrit en grec. Tourné de trois quarts, il regarde la main du Christ qui se tend vers lui depuis le coin supérieur gauche de l’icône. Au premier plan est représenté le martyre de saint Jean-Baptiste, qui eut la tête tranchée.

«En juin 2020, on est en pleine pandémie, difficile de se déplacer, résume Marc-André Renold. Paul m’envoie l’icône… par DHL. Je m’acquitte de la TVA et ouvre le paquet: l’objet d’art a été placé avec beaucoup de soin par l’expéditeur dans une caisse qu’il a fabriquée lui-même, utilisant le même bois qu’un nichoir à oiseaux qu’il était en train de construire cet été-là!»

Diplomatie du patrimoine

Le Covid complique les choses, et ce n’est que maintenant que la pièce spoliée peut être rendue à l’Église de Chypre. Elle sera remise le 23 février par Marc-André Renold – représentant de Paul – à l’envoyé de l’archevêque Chrysostome II et à Maria Paphiti, qui la ramèneront dans sa patrie. Reste à déterminer sur place à quelle église, à quel monastère l’œuvre a été volée.

Dans la foulée de ce dénouement positif, l’Université de Genève lancera le 9 mars une plateforme internationale pour la diplomatie du patrimoine culturel. L’idée est de proposer, au sein du Centre du droit de l’art, un lieu où pourront être discutées et négociées les affaires, parfois très délicates, autour de la restitution de biens culturels. Des contacts ont d’ores et déjà été pris avec l’Union africaine pour que cet espace aide et participe à la formation de spécialistes dans la résolution des cas concernant les œuvres d’origine coloniale se trouvant dans les collections européennes.

Pascale Zimmermann est journaliste culturelle depuis 2007, cheffe de la rubrique Culture jusqu'en 2020. Elle s'occupe en particulier de musées et expositions, littérature, archéologie, anthropologie, histoire et photographie. Plus d'infos @zimmermanntdg

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.