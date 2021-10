Lettre du jour – Une hostilité de la fiscalité Courrier des lecteurs

OLIVIER VOGELSANG

Cologny, 28 septembre

L’un des non-dits les mieux gardés de la fiscalité en Suisse est l’hostilité qu’elle témoigne vis-à-vis des propriétaires de leur logement.

Cette hostilité se traduit par des ponctions fiscales en cascade: à l’impôt sur la fortune immobilière s’ajoutent un impôt immobilier qualifié pudiquement de «complémentaire» plus un impôt sur la valeur locative des logements occupés par leurs propriétaires, ce qui fait de la Suisse une singularité encore récemment critiquée par le FMI et l’OCDE.

Pourquoi cette hostilité qui ne veut pas dire son nom?

J’y vois au moins deux raisons: d’abord le fait que les propriétaires de leur logement sont nettement minoritaires en Suisse, ensuite le fait que ces mêmes propriétaires sont en quelque sorte captifs de leur logement, ce qui les rend plus facilement corvéables à merci.

De surcroît, les propriétaires de leur logement ne sont pas une clientèle toujours très attractive pour le monde politique, où ils sont souvent perçus comme une caste de nantis et/ou une source bienvenue de revenus fiscaux.

Cette fiscalité a plusieurs conséquences perverses: elle pousse à un endettement hypothécaire monstrueux, de l’ordre d’une fois et demie le produit national brut. Cet endettement est en relation directe avec l’impôt sur la valeur locative, qui pousse à s’endetter le plus possible, les intérêts payés sur ces dettes étant déductibles de ladite valeur.

Trois conséquences en découlent: les détenteurs de ces emprunts sont dissuadés de les amortir, ce qui est contraire à toute orthodoxie économique; par ailleurs, les ressources financières disponibles ne sont pas toujours allouées de manière optimale en allant à un secteur immobilier parfois obèse et inflationniste.

Enfin nombre d’institutions financières y trouvent leur profit et n’ont donc aucun intérêt à un changement de système qui pourrait les priver d’une clientèle captive.

Toujours à propos de la valeur locative, revenu fictif imposé comme s’il était monétarisé, le niveau actuel extrêmement bas des taux hypothécaires a pour conséquence perverse d’accroître ce revenu fictif et d’effacer en partie les avantages attendus des faibles taux hypothécaires.

Qu’en conclure, sinon que c’est le moment ou jamais d’abolir l’impôt sur la valeur locative?

Georges-André Cuendet

