Nouvelle production scénique – Une histoire d’amour qui finit mal au Grand Théâtre «Atys», tragédie lyrique de Lully, resurgit à Genève. Rencontre avec Prune Nourry et Jeanne Vicérial, qui en signent les décors et costumes. Rocco Zacheo

Une scène de la nouvelle production signée par le metteur en scène et chorégraphe Angelin Preljocaj. GREGORY BATARDON

À une poignée de jours de la première d’«Atys», tragédie lyrique de Jean-Baptiste Lully, il règne dans la salle du Grand Théâtre un calme irréel. Désertée des artistes et des techniciens, la scène éclairée à vif a des allures de dépôt laissé à l’abandon, d’imposants éléments du décor semblent vous scruter dans un silence pesant. Il suffit cependant de se glisser dans les couloirs qui jouxtent les coulisses et de croiser la plasticienne et sculptrice Prune Nourry ainsi que la créatrice de sculptures vestimentaires et d’artefacts textiles Jeanne Vicérial pour retrouver les fibrillations qui accompagnent les derniers jours de répétitions. Signataires respectivement des décors et des costumes de la nouvelle production, les deux créatrices sont accaparées jusqu’à l’invraisemblable par les impératifs de leurs agendas. L’entretien, prévu sur un laps de temps confortable, doit ainsi se limiter à un entretien croisé aussi rapide que possible. Le portrait photo? Il passe lui aussi à la trappe. On file alors vers un recoin de la maison lyrique pour un échange mené au pas de course.