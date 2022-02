Motion urgente – Une helpline pour protéger les enfants de Mancy Dans l’attente des procédures en cours, la députée Verte Marjorie de Chastonay veut aider les professionnels à trouver des réponses à leurs questions en cas d’urgence. Laurence Bezaguet

Marjorie de Chastonay a déposé une motion pour mettre en place une helpline pour les professionnels en charge de personnes ayant un trouble du spectre autistique. PIERRE ALBOUY

Dans l’attente de toutes les procédures en cours (enquêtes, audits), il est urgent de protéger les jeunes qui se trouvent au Foyer de Mancy, estime la députée Verte Marjorie de Chastonay. Comment? «En mettant en place le plus rapidement possible une helpline flexible, agile, que l’on peut solliciter en cas d’interrogation ou de difficultés afin de pouvoir répondre à toutes les questions des professionnels et leur venir en aide», propose-t-elle dans une motion, déposée ce mardi au secrétariat du Grand Conseil. Cette ligne téléphonique permettra aussi d’offrir une écoute aux collaboratrices et collaborateurs, de les consulter sur ce qu’ils ont envie de changer.