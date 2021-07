Voyages – Une Heidi des temps modernes Enza Donatsch, guide au Heididorf, au-dessus de Maienfeld, dans les Grisons, a quitté la Suisse romande il y a dix ans. Tout comme la petite héroïne de Johanna Spyri, elle a succombé au charme de la région. Isabelle Jaccaud

Enza Donatsch est guide à Heididorf, à Maienfeld. Tout comme Heidi, elle aime la nature et se balader pieds nus. Yvain Genevay / Tamedia

Elle gravit le chemin pentu en direction du chalet du Grand-Père, sautant par-dessus un caillou avec agilité, telle une Heidi des temps modernes, avec jupe en cuir, leggins et talons carrés qui claquent. À l’inverse de l’héroïne de Johanna Spyri, qui ne voulait pour rien au monde quitter ses chères montagnes, Enza Donatsch n’était pas enthousiaste à l’idée de venir à Maienfeld, dans les environs de Coire. Mais ça, c’était avant.

Mi-Vaudoise, mi-Napolitaine, Enza se plaisait sur les bords du Léman, avec son job de guide au Musée olympique à Lausanne. «J’avais fait un deal avec mon mari grison Andri: d’accord pour s’installer deux ans dans son canton, mais après, on rentre», raconte-t-elle encore amusée par son «marchandage». «C’était il y a plus de dix ans. Une fois la période de deux ans achevée, mon mari se faisait à l’idée de repartir en Suisse romande. Et, là, je lui réponds qu’il n’en est plus question: ici je ne travaille pas, j’ai la chance de vivre ma passion!» Enza est guide à Heididorf, à Maienfeld, ainsi qu’au Greisinger Museum à Jenins, le village voisin, qui présente une collection réputée pour les fans de Tolkien, dans une reconstitution de maison de Hobbit.