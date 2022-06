Elle s’oppose à la décision de la Mairie lancéenne de privilégier des éco-points: «Un non-sens écologique et humain.» Réaction des autorités.

À Genève, quand les employés de ramassage constatent que les déchets sont mélangés dans les containers destinés au tri, ils expédient l’ensemble aux ordures, sans distinction. Et les citoyens disciplinés sont les dindons de la farce. «Une majorité recycle de bien à très bien, elle est très civique, mais cette belle dynamique est plombée par une minorité qui n’a aucune sensibilité en la matière», commentait dans nos pages le conseiller d’État Antonio Hodgers.

Domiciliée chemin de Vert-Pré, à Lancy, Violaine (45 ans) voit bien le problème! Elle a ainsi sollicité notre journal pour protester contre la décision de la Mairie lancéenne de supprimer le ramassage des déchets au «porte à porte» et d’instaurer des éco-points à divers endroits de la commune. «Nous avons reçu un flyer le 7 juin nous indiquant que cette mesure serait applicable pour nous au 1er juillet, ce qui nous laisse peu de temps pour nous retourner. Le ramassage devant chez nous était pourtant opérationnel et rendait le tri (et donc le recyclage) à la portée de tous.»