Nord vaudois – Une guerre de voisinage fait rage à Arnex-sur-Orbe La police a dû intervenir à plusieurs reprises en raison d’un conflit entre deux locataires. Sur un site déjà miné par un litige territorial. Anetka Mühlemann

Ces baraquements en piteux état sont devenus le théâtre d’une guerre de voisinage entre leurs locataires, alors qu’un tiers tente de récupérer la jouissance du terrain. PATRICK MARTIN

Un champ de bataille a éclos à proximité du terrain de foot d’Arnex-sur-Orbe. Courant octobre, la police a été appelée à plusieurs reprises. Au milieu de baraques en bois décrépies, plusieurs litiges s’entremêlent. Entre un conflit de voisinage qui dégénère et un troisième homme qui tente de récupérer ses terres, on pourrait presque invoquer le bon, les brutes et le truand. La situation est cependant nettement plus complexe.