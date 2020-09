Canton de Berne – Une grosse plantation de chanvre saisie près de Lyss Quelque 2000 plantes de chanvre ont été saisies à Kappelen par la police bernoise. Deux hommes ont été arrêtés.

Une installation indoor de chanvre avec plus de 2000 jeunes plantes a été excavée. Police cantonale bernoise

La police cantonale bernoise a découvert une installation comptant plus de 2000 plantes de chanvre à Kappelen (BE). Un kilo de marijuana et 17 kilos de plantes de chanvre récoltées ont été saisis lors de perquisitions. Deux hommes ont été arrêtés provisoirement.

L’opération a été menée suite à des indications fournies à fin août par des habitants, a fait savoir jeudi la police dans un communiqué. Une enquête a conduit à l’action ciblée de mardi dans la commune voisine de Lyss, dans le Seeland.

Plusieurs sites ont été perquisitionnés. Tout d’abord, l’installation «indoor» de chanvre comptant plus de 2000 jeunes plantes a été découverte dans un bâtiment industriel à Kappelen. Elle a été saisie en vue de sa destruction, ainsi que des appareils.

De la marijuana saisie

Un kilo de marijuana prêt à la consommation et 17 kilos de plantes de chanvre récoltées ont été découverts ensuite à Busswil bei Büren, sur le territoire de la commune de Lyss. La marijuana et les plantes de chanvre ont également été transportées et détruites.

Selon l’enquête, les plantes auraient été cultivées et récoltées à Kappelen, avant d’être transportées à Busswil bei Büren pour le séchage et la suite du conditionnement. Les deux hommes appréhendés sont âgés de 31 et 35 ans.

Lors de la perquisition au domicile de l’individu de 35 ans, une petite quantité de marijuana a été saisie. Les deux hommes ont partiellement avoué les faits. Ils devront répondre devant la justice d’infractions à la loi sur les stupéfiants.

ATS