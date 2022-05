Rixes – Une grosse bagarre interrompt un concert hip-hop La police a dû intervenir à plusieurs reprises samedi en fin de journée, dans le quartier des Acacias. Chloé Dethurens

La police est intervenue dans plusieurs points du quartier à la suite de la bagarre. MAURANE DI MATTEO

Ce samedi a été particulièrement mouvementé dans le secteur du parc des Acacias, où se tenait un concert de hip-hop organisé par l’Association pour l’animation des Acacias, dont dépend notamment la maison de quartier. En fin d’après-midi, la police a dû intervenir car plusieurs jeunes se sont retrouvés pris dans une grosse bagarre, certains ayant envahi la scène, relate «20 minutes». Porte-parole de l’institution, Alexandre Brahier confirme que les forces de l’ordre ont dû séparer les protagonistes. Les travailleurs sociaux, les «grands frères» du quartier et des agents de sécurité privée ont aussi aidé à calmer le jeu.

Le concert a été interrompu, puis a repris «dans une ambiance sereine», nous disent les organisateurs. La soirée a néanmoins été écourtée, car la police craignait des échauffourées plus graves dans le quartier, près du parc des Acacias. Finalement, il n’y a eu ni blessés, ni interpellation.

Pour Pascal Thurnherr, vice-président de l’association, il s’agit du premier événement grave de ce type survenu lors d’une manifestation organisée par cette équipe, les Acacias ne connaissant pas les mêmes problèmes que d’autres quartiers, indique-t-il. Les organisateurs sont déçus «pour le quartier et les jeunes», d’autant plus que le concert, qui voulait mettre en valeur les artistes locaux en invitant deux rappeurs du secteur, «s’est déroulé dans une ambiance familiale et bon enfant».

