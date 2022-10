Révolte en Iran – «Une grève étendue de l’industrie pétrolière paralyserait le régime» En menaçant de fermer les robinets, les ouvriers de la pétrochimie, secteur clé de l’économie iranienne, font trembler les mollahs. Yannick Van Der Schueren

Des employés de la raffinerie pétrochimique d’Assalouyeh, dans la province de Bouchehr, manifestant et scandant «Mort au dictateur!» Image extraite d’une vidéo publiée sur Twitter le 10 octobre 2022. AFP

Un mois déjà et ils continuent à battre le pavé. Le vent de révolte provoqué par la mort de Mahsa Amini pour un voile «mal ajusté» ne faiblit pas en Iran. Il souffle même de plus en plus fort. Des milliers d’ouvriers du pétrole ont rallié le mouvement de contestation. Une menace directe pour le régime des mollahs dont c’est la principale source de revenus.