Lundi 9 novembre, nous lisions dans les colonnes du «Courrier» des lecteurs le curieux message de Monsieur le président d’Agrigenève qui nous exhortait à refuser la pérennité de cette indispensable entreprise de recyclage de matériaux de construction sise en la commune d’Avusy.

Il prenait pour prétexte que le libellé de la votation était trompeur, ce qui est parfaitement faux (il n’y a qu’à lire le fascicule officiel qui, précisément, parle de déclassement) et il arguait surtout qu’il faudrait que cette entreprise, qui œuvre à cet endroit pour le plus grand bien de la collectivité, cède la place à un champ de colza.

Voyez l’étrange attitude de ce représentant du monde paysan, que par ailleurs j’adore, mais qui en d’autres temps n’est jamais avare d’une vitupération ou d’une saute d’humeur lorsqu’il est question de règlements et d’attitudes normatives, surtout s’agissant de construction qui n’aurait pour but que de brouiller le rythme tranquille de la respiration du monde rural.

Et tout soudain, plus aucune souplesse, plus de bon sens, il faut impérativement corriger une entorse ancienne pour on ne sait trop quoi. En effet, qui peut nous dire précisément comment cette gravière a évolué en une entreprise modèle de recyclage en un peu plus d’un tiers de siècle? Peut-être cela serait-il de nature à satisfaire quelques esprits chagrins qui voudraient que plus rien ne se construise dans le canton de Genève. Ils pensent qu’en supprimant une entreprise, on supprimera la construction. On sait de longue date que ce genre de raisonnement est inopérant!

Imaginons quelques secondes que cette entreprise de recyclage de matériaux de construction cesse son activité. Tout d’abord le champ de colza ne verra pas le jour avant longtemps. Il faudra épuiser les stocks de matières recyclées selon nos exigences cantonales et nous devrons, au fur et à mesure, les chercher chez nos voisins, dans le canton de Vaud et en France voisine. Dès demain par contre, nous leur apporterons nos déchets à recycler selon des normes que nous ne contrôlons pas. Tout cela ne diminuera en rien le trafic des camions, mais ce faisant, nous aurons doublé le kilométrage! Bonjour la pollution!

Sérieusement, il faudrait donc se défaire d’une entreprise genevoise à la pointe de la protection environnementale en matière de recyclage, travaillant pour le plus grand bien de la population du canton, et que le même travail se fasse chez nos voisins avec en plus une inévitable pollution?

Alors, comme nous le demandent nos autorités cantonales et fédérales, régularisons cette situation, une fois pour toutes en votant oui le 29 novembre.