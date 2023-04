Football – Une grande tristesse dans les rangs de Servette Après la cruelle élimination aux tirs au but, le monde Grenat était touché. Comme Steve Rouiller et Alain Geiger. Daniel Visentini

Enzo Crivelli vient d’inscrire le 2-2 à la 96e, trois secondes avant le coup de sifflet final. Un miracle. Mais sans paradis pour les Servettiens, éliminés ensuite aux tirs au but par Lugano. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Beaucoup d’amertume dans les rangs du Servette FC, forcément, après l’élimination en demi-finale de la Coupe de Suisse face à Lugano. C’est aux tirs au but que les Grenat sont tombés. «Oui, beaucoup d’émotions nous traversent, lance le défenseur servettien. On a poussé, on a réussi à égaliser, on y a cru, mais on est éliminé, alors qu’il y avait des espaces, qu’on aurait pu mieux faire…»

C’est le sentiment d’Alain Geiger aussi. Un début de match parfait, un but pour mener 1-0 et ensuite, une forme de chaos, deux buts encaissés. L’entraîneur ne mâchait pas ses mots.

«On s’est enflammé après un très bon début de rencontre, soupirait-il. On avait fait tout juste. Et on a surjoué. Bêtement. C’est comme cela que tombent les deux buts de Lugano. Sur le premier, on a même une action intéressante, mais on oublie le jeu collectif, on est dans l’individualisme, on est trop égoïste (ndlr: Kutesa qui fait le mauvais choix en tirant). Et on oublie aussi la rigueur défensive. D’un coup, on se retrouve mené 1-2.»

Pourtant, Servette a su revenir au score dans les ultimes secondes, à la 96e. «Oui, mais je regrette cet énorme passage à vide qui nous a coûté deux buts en première période, alors que nous contrôlions la situation, que Lugano n’était pas dangereux et que nous venions d’ouvrir le score. On s’est cru dans un match de gala. Or, ce n’était pas un match de gala, mais une demi-finale de Coupe. C’est une grande déception, parce qu’on avait la possibilité de pouvoir inscrire quelque chose dans l’histoire du club.»

La place en finale s’est jouée aux tirs au but. Et c’est Kevin Mbabu qui a porté le malheur grenat en manquant son envoi. «Oui, 48 heures avant le match, tout le monde voulait tirer les penalties, expliquait Geiger. Le moment venu, c’était un peu plus compliqué d’en trouver cinq. Je ne fais nullement porter la responsabilité de l’élimination à Kevin. Il s’est excusé devant le groupe, mais je crois qu’on a surtout mal géré les choses, bien avant ça.»

Servette va devoir maintenant se reconcentrer sur le championnat. Samedi, c’est le déplacement à Sion. «Il faut que l’on se remobilise, qu’on se relance.» Digérer tout ça, oui.

Daniel Visentini est journaliste pour le Sport Center depuis 2018. Il a été durant sept ans le chef de la rubrique Sports de la Tribune de Genève. Il suit de près l'actualité du football, notamment celle du Servette FC et de l'équipe de Suisse. Plus d'infos

