Le dernier livre de Christophe Donner – Une grand-mère à moitié nue sur le bureau du Général Publié chez Grasset, le nouveau roman de l’auteur de «La France goy» parle d’histoire de France et de secrets de famille. Benjamin Chaix

Christophe Donner, l’auteur de «Ce que faisait ma grand-mère à moitié nue sur le bureau du Général». JF PAGA

On avait laissé l’écrivain Christophe Donner en 2021 après la parution de «La France goy», un livre qui racontait comment la société alimentaire suisse Maggi avait été prise comme bouc émissaire par un certain Léon Daudet, fils d’Alphonse et polémiste d’extrême droite français.

Ces faits authentiques se passaient en 1912 à Paris. Éditorialiste du journal réactionnaire et monarchiste «L’Action française», Daudet accusait Maggi d’«espionnage juif allemand». Dans «La France goy», ce coup d’épée dans l’eau est relaté par Donner parmi d’autres récits qui éclairent la montée de l’antisémitisme en France dès la fin du XIXe siècle (voir «Tribune de Genève» du 29 novembre 2021).

Ces jours-ci, un nouveau livre du même auteur paraît, toujours chez Grasset, qui poursuit cette histoire à travers d’autres événements précédant le second conflit mondial. Dans «Ce que faisait ma grand-mère à moitié nue sur le bureau du Général», Léon Daudet est de nouveau là, ainsi que son fils Philippe, né en 1909. Or, ce jeune garçon perturbé a été le patient de l’arrière-grand-père de Christophe Donner, Henri Gosset, qui pratiquait à Paris l’hypnose et le massage kinesthésique. Comme dans «La France goy», l’auteur convoque sa propre famille pour illustrer l’histoire des mentalités françaises au XXe siècle.

Un pionnier du complotisme

Henri Gosset connaît Léon Daudet et tente de soigner son fils Philippe, qui se suicide dans un taxi parisien en 1923, au terme de sa dernière fugue à l’âge de 14 ans. Une mort que le père Daudet, pionnier du complotisme le plus extravagant, veut faire passer dans son journal «L’Action française» pour un assassinat.

Christophe Donner enquête sur ce terrain fort insolite et exploite dans ce but, avec délices, ses archives de famille. D’autres rencontres adviennent. Son grand-père Jean Gosset, résistant, mort dans un camp de concentration en Allemagne, a côtoyé Charles de Gaulle au début de la Seconde Guerre mondiale. C’est la femme de Jean, Denise Gosset, qui est la «grand-mère à moitié nue» de l’auteur.

Pourquoi se retrouve-t-elle ainsi? On ne le dira pas ici. D’ailleurs Christophe Donner maintient le suspense tout au long du livre, au grand dam d’un étrange personnage qu’il prétend connaître. Il s’agit d’un Russe richissime qui lui achète son travail d’écriture du présent livre, en ligne et en direct, en échange de cryptomonnaie. Cette mise en scène romanesque très actuelle sert de fil rouge au remarquable travail de mémoire de Christophe Donner.

