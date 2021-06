Alimentation – Une glace (presque) sans sucre débarque sur le marché romand Enjoy Trill, nouveau venu dans le secteur des crèmes glacées, a réussi à percer dans sept pays. Mais tout est parti de Suisse. Ivan Radja

Les pots de 500 ml ne contiennent que 2,3% de sucre au lieu de 25%, et le lait a été remplacé par du lait d’avoine. DR

Le grand défi des aliments allégés en sucre est de conserver saveur et moelleux. Diététique, donc fade, telle est l’équation que nous avons tous intégrée. C’est à qui réussira à concilier santé et plaisir. Et un nouvel acteur semble bien avoir gagné une bataille dans le secteur des crèmes glacées.

Enjoy Trill propose des pots de 500 ml contenant 90% de sucre en moins, soit 2,3% contre environ 25% habituellement. «Trouver la bonne formule nous a pris deux ans, car c’est une chimie délicate, la glace doit tenir vingt-quatre mois tout en restant goûteuse», raconte le directeur et cofondateur, Sylvain Perret.