Le rêve américain – Une Genevoise s’en va à New York franchir le mur du songe Dahlia Miranda Monteiro partira étudier cet été dans l’une des plus prestigieuses universités du monde. Avec des étoiles plein la tête. Christian Maillard

Dahlia Miranda Monteiro va bientôt vivre un de ses rêves. Steeve Iuncker-Gomez

Quand elle ferme les yeux, c’est pour mieux s’ouvrir aux cieux: ceux qui lui font tourner la tête depuis belle lurette, depuis qu’elle a vu, un jour, Kobe Bryant et Michael Jordan briller sur un parquet. Ce jeudi matin, au bord de l’Arve, il n’y avait pas une seule étoile dans le cosmos, elles étaient toutes dans les pupilles de Dahlia Miranda Monteiro. Cette Carougeoise de 20 ans, qui se souvient du «Prince à New York» avec Eddie Murphy, va réaliser son rêve de gosse. Celui de s’envoler et prendre de la hauteur vers la statue de la Liberté et tous ces gratte-ciel où elle compte bien croquer goulûment dans cette Grande Pomme. «C’est un endroit énergétique où l’impossible devient possible, où il y a beaucoup d’opportunités que ce soit professionnellement ou dans le sport.» Dans quelle autre mégapole pourrait-elle aller pour continuer de progresser et de grandir?