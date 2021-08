Notre histoire, 19e siècle – Une genevoise se mesure au pianistes de Paris Caroline Boissier-Butini est l’auteure de six concertos et trois sonates. Benjamin Chaix

Portrait de Caroline Boissier-Butini, peint par Firmin Massot. BGE/MONIQUE BERNAZ

Cette femme est l’une des cent auxquelles le projet 100Elles* a attribué officieusement une rue de Genève en 2019. Caroline Boissier-Butini mériterait davantage car cette Genevoise née en 1786 est l’une des rares compositrices et interprètes de ce pays ayant poussé aussi loin l’exercice de son art. Elle était un peu oubliée, sauf parmi ses descendants, son œuvre n’étant plus jouée depuis très longtemps et ses partitions dormant dans les collections de la Bibliothèque de Genève (BGE). Elles en sont sorties, des instrumentistes les ont interprétées et quatre disques compacts permettent aujourd’hui d’entendre sa musique. L’Association Caroline Boissier-Butini s’est chargée de cette remise à l’honneur du patrimoine musical de la pianiste.