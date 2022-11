Litige immobilier à Genève – Une Genevoise reçoit deux hausses de loyer en quatre mois Après s’être opposée à la première augmentation de 17 francs, elle en a reçu une seconde de 52 francs. La pratique, légale, interroge. Emilien Ghidoni

La jeune femme estime que la régie a abusé de sa naïveté. Photo d’illustration. PIERRE ALBOUY

Lise* est en colère. Depuis le printemps, cette locataire genevoise est en conflit ouvert avec son bailleur et la régie. La cause du litige? Deux augmentations de loyer, à quatre mois d’intervalle. Pour la jeune femme, qui paie déjà plus de 1700 francs pour son trois-pièces, cela ne passe pas.