Bande dessinée – Une Genevoise primée au Festival d’Angoulême Léonie Bischoff reçoit le Fauve Prix du public France Télévisions pour «Anaïs Nin - Sur la mer des mensonges». Philippe Muri

Ed. Casterman

Au Festival d’Angoulême, elle était en lice pour le Fauve d’or, soit le prix du meilleur album de l’année 2020. À défaut de décrocher le Graal, finalement attribué à «L’accident de chasse», des Américains Landis Blzir et David L. Carson, Léonie Bischoff ne repart pas bredouille. La dessinatrice genevoise établie à Bruxelles a remporté vendredi en début de soirée le Fauve Prix du public France Télévisions pour «Anaïs Nin - Sur la mer des mensonges», paru aux éditions Casterman. Un roman graphique dessiné au crayon à mine multicolore, dans lequel elle réinvente avec bonheur la sulfureuse écrivaine américaine.

Puisant dans la sensualité des écrits de son modèle, Léonie Bischoff met notamment en images la relation fusionnelle de Nin avec l’écrivain Henry Miller, ses amours multiples, sans passer sous silence des moments plus sombres. Un album essentiel, qui faisait également partie des nominés pour le Prix Töpffer 2020, remporté par Pierre Schilling.

Métaphores végétales

Il aura fallu huit ans de réflexion à l’auteure, pas mal de doutes et de tentatives graphiques diverses pour mener à bien son projet le plus ambitieux à ce jour, entamé alors qu’elle travaillait encore sur des adaptations de romans de Camilla Läckberg en bande dessinée avec le scénariste Olivier Bocquet. «À chaque fois je ne me sentais pas prête. Je ressentais une peur profonde de gâcher cette matière première», nous disait-elle en octobre dernier. Sans éluder les scènes de sexe écrites par Anaïs Nin, mais en les représentant de manière imagée avec des métaphores végétales ou marines, Léonie Bischoff a signé un des plus beaux livres de l’année 2020, justement récompensé à Angoulême.