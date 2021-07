Imbroglio administratif – Une Genevoise porte secours à son employée, elle est condamnée Poussant sa femme de ménage à dénoncer son mari violent, une Genevoise est condamnée pour emploi d’une personne en situation illégale, malgré l’affiliation à Chèque service. Marianne Grosjean

Déclarer sa femme de ménage par le biais de Chèque service n’est pas suffisant pour être en ordre aux yeux de la loi. GETTY IMAGES

Moralement, Rosa est irréprochable. Elle a toujours déclaré les heures de sa femme de ménage par l’entremise de l’organisation Chèque service, et elle l’a encouragée à se tourner vers la police pour dénoncer son mari violent. Pénalement, pourtant, Rosa a été jugée coupable d’emploi d’étranger sans autorisation. Entre la peine pécuniaire, les frais de justice et d’avocat, elle devra payer près de 10’000 francs. Comment est-ce possible? Remontons le fil de l’histoire.

Résidente espagnole en ville de Genève et mère de famille, Rosa employait Marcela depuis 2016 pour deux fois trois heures de ménage par semaine. Elle déclarait la Nicaraguayenne à l’organisation Chèque service, ce qui assurait à cette dernière une couverture sociale de base, des allocations familiales pour ses deux enfants de 7 et 9 ans scolarisés dans le canton et un numéro AVS. Un jour de 2019, l’employée, au détour d’une conversation avec Rosa, se confie sur les problèmes qu’elle vit à son domicile. «Elle m’a raconté que son mari était parfois tellement violent quand il rentrait ivre à la maison qu’elle devait se cacher dans un parc avec ses enfants pour lui échapper», explique Rosa.