Recherches à l’Université – Une Genevoise en quête de batteries durables pour atténuer les émissions de CO 2 Une doctorante s’intéresse à de nouvelles synthèses de produits chimiques pour réduire les émissions de CO 2 des batteries d’ordinateurs, de portables et de voitures. Nils Gauderlot

Bornes de recharge public pour les voitures électriques. JEAN-PAUL GUINNARD

Une doctorante en physique-chimie de l’Université de Genève a obtenu des résultats encourageants en vue de trouver de nouvelles molécules pour réduire l’impact des batteries sur l’environnement. L’objectif d’Angelina Gigante, qui étudie depuis quatre ans les émissions polluantes industrielles, consiste à créer une molécule utilisable pour les batteries à partir d’un mélange de sodium (Na), de bore (B) et d’hydrogène (H).

En utilisant ces réactifs chimiques non toxiques, elle vise principalement à réduire les coûts et l’impact de la production des batteries utilisées dans les appareils du quotidien tels que les ordinateurs, les téléphones portables et les voitures électriques.

Pour réaliser ses travaux, la jeune femme s’est rendue dans un laboratoire aux États-Unis, explique-t-elle dans le «Journal de l’Université de Genève». Elle a utilisé la calorimétrie – méthode servant à mesurer les échanges de chaleur lors de réactions chimiques – afin d’étudier la stabilité du produit à différentes pressions et températures.

Voitures électriques

Les résultats obtenus ont été positifs et la synthèse de la molécule a fonctionné. Ce composé a ensuite été testé comme électrolyte – substance qui permet à l’électricité de se déplacer – dans des batteries solides à base de sodium. Les résultats ont été publiés dans des revues spécialisées internationales.

Après sa thèse, Angelina Gigante envisage de poursuivre sa carrière scientifique en effectuant un postdoctorat pour continuer à travailler sur des synthèses respectueuses de l’environnement et la création de nouveaux matériaux pour les batteries.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.