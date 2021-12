Drame – Une Genevoise attend le retour de son enfant, enlevé il y a un an Son ex-compagnon a emmené leur fils de 3 ans au Liban Noël passé et n’est jamais rentré. Le Service de protection des mineurs aurait poussé la mère à livrer le passeport de l’enfant au père. Marianne Grosjean

La chambre genevoise du petit Karim, vide depuis un an. MAGALI GIRARDIN

Nour* est une femme brisée. Depuis près d’un an, cette Genevoise de nationalité libanaise, analyste d’investissements dans un family office, n’a pas vu son fils Karim*, aujourd’hui âgé de 4 ans. L’enfant a été emmené par son père au Liban, d’où ils ne sont jamais revenus. Après quelques contacts, notamment pour demander de l’argent à son ex-femme, le père a coupé les liens. Nour a déposé une plainte pénale pour enlèvement d’enfant auprès du Ministère public et un signalement de l’enfant sur Interpol est effectué. Mais le Liban n’ayant pas ratifié la convention de La Haye sur les enlèvements d’enfants, il n’est pas tenu d’intervenir et les autorités suisses sont impuissantes (lire ci-dessous).