Spécimen rare – Une genette nommée «Ginger» au Bioparc Le parc animalier de Bellevue accueille une nouvelle pensionnaire aux allures de mini-léopard. Caroline Zumbach

«Ginger» la genette est arrivée au Bioparc de Bellevue le 16 décembre. LUCIEN FORTUNATI

C’est un animal inclassable, aux allures de petit félin et de fouine, qui vient d’élire domicile au Bioparc de Genève. Arrivée le 16 décembre, la nouvelle pensionnaire nommée Ginger s’acclimate paisiblement à son nouveau lieu de vie suite à un long périple.

«C’est une chance de pouvoir montrer aux Genevois à quoi ressemble cette espèce difficilement observable en milieu naturel.» Tobias Blaha, vétérinaire et directeur du Bioparc

Cette femelle de 9 ans qui mesure un peu moins d’un mètre et pèse 2,25 kilos a fait le trajet en voiture depuis son ancienne demeure: le zoo «ZOOM» de Gelsenkirchen, situé non loin de Düsseldorf en Allemagne. «Elle faisait partie d’un programme de reproduction à des fins d’observations scientifiques, indique le vétérinaire et directeur du Bioparc, Tobias Blaha. Elle était devenue trop âgée, le Zoo cherchait un lieu susceptible de l’accueillir pour sa retraite.»