L’œil de Frédéric Maire – Une génération romande de cinéastes nomades Juré au Festival d’animation d’Annecy, le patron de la Cinémathèque suisse se réjouit de la créativité romande mais ne cache pas la rudesse des conditions de production. Cécile Lecoultre

Antonin Niclass, né à Meyrin, enfant de Savigny, formé à Bruxelles et Londres, un des nouveaux nomades du cinéma d’animation romand. TAYLOR SHULIN/DR Taylor

Politique, satirique, humoristique, tragique… de nos jours, le cinéma d’animation aborde tous les sujets dans une mixité entre la pure fiction et la reconstitution documentaire. Depuis quelques années, les jeunes auteurs romands pointent avec vivacité dans ce domaine. Voir Antonin Niclass, enfant de Savigny, qui vient de décrocher un BAFTA pour «Do Not Feed the Pigeons». Ou le Valaisan Claude Barras, champion du box-office international avec «Ma vie de Courgette» en 2015, qui prépare toujours son deuxième film.

