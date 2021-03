Intervention – Une fuite sans gravité épongée à Firmenich Les services du SIS et de l’entreprise chimique sont intervenus à La Plaine vendredi matin. Marc Bretton

Les hommes du SIS en pleine intervention ce matin. DR

C’était l’occasion de faire sortir les hommes du NRBC, autrement dit les pompiers spécialistes des risques nucléaires, radiologiques, bactériologiques et chimiques. À 7 h 36, vendredi, une alarme sonne sur le site de Firmenich à La Plaine. «Un déversement mineur, assure le lieutenant du SIS Nicolas Millot, a été observé.» Mais suivant les procédures, c’est toute une équipe qui s’engage: six véhicules, 21 pompiers et le groupe transport et environnement de la police font le déplacement.

À l’arrivée, la fuite a déjà été sécurisée par Firmenich. «On a travaillé avec l’équipe de l’entreprise. C’était une excellente collaboration», relève le lieutenant. Vers 9 h, l’alarme est levée. Une personne a été incommodée brièvement par des émanations, mais aucune pollution ou mise en danger de la population n’a eu lieu.