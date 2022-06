Peinture murale sur l’Hepia – Une fresque met en scène les métiers des hautes écoles Visible à la rue de Lyon, une illustration monumentale de l’artiste Bérénice Milon figure poétiquement les liens entre formations et ville de demain. Irène Languin

La fresque de 24 mètres de haut orne une façade du bâtiment de l’Hepia, à l’angle de la rue de la Prairie et de la rue de Lyon. LUCIEN FORTUNATI

Sous un ciel piqué d’étoiles, une cité imaginaire a fleuri: les métiers d’aujourd’hui et de demain s’y pratiquent pittoresquement dans un paysage où les galbes de la végétation font aux angles du bâti un rafraîchissant contrepoint. Au coin des rues de Lyon et de la Prairie, une fresque monumentale s’est déployée sur une façade de l’Hepia (Haute École du paysage, d’ingénierie et d’architecture). Conçue par l’illustratrice Bérénice Milon, elle ouvre une fenêtre poétique sur quelques-unes des professions auxquelles préparent les six hautes écoles genevoises (HES-SO Genève), mandataires du projet.