Derby J-5 – Une foule record attendue pour Servette-Sion dimanche Il faudra plus de 11’923 spectateurs dimanche pour battre le record du derby du Rhône au Stade de Genève. Daniel Visentini

Le 18 novembre 2012, Servette (ici Eudis de dos et Pont) s’était incliné 2-1 à la Praille devant Sion (Margairaz de la tête). C’est le record d’affluence pour un Servette-Sion dans cette enceinte: 11’923 spectateurs, un record qui devrait être battu ce dimanche. ERIC LAFARGUE

Dimanche, il devrait faire dans les trois degrés, généreusement saupoudrés de quelques rayons de soleil. Par les temps qui courent et après une semaine glaciale, c’est déjà suffisant pour profiter d’un derby qui s’annonce très… chaud! Au programme à 16h30, un Servette-Sion et la promesse d’une belle foule, bien compacte, bien réactive, prête à s’enflammer. Et à exploser le record d’affluence d’un derby du Rhône au Stade de Genève: cela en prend sérieusement le chemin, avec près de 9500 billets déjà attribués!