Élections cantonales genevoises – Une foraine et un aîné dans les pas de Pierre Maudet Etienne Dufour est ancien ingénieur, Christine Jeanneret est foraine. Tous deux se présentent pour la première fois au Grand Conseil sur la liste Libertés et justice sociale. Léa Frischknecht

C’est dans un café de la Servette que nous avons rencontré Etienne Dufour et Christine Jeanneret. LAURENT GUIRAUD

Ils ont des parcours et des quotidiens aux antipodes. Ancien ingénieur, né le même jour que Sean Connery, il est le doyen des candidats au Grand Conseil. Elle sillonne les routes suisses, de champs de foire en champs de foire, avec son compagnon et leurs six manèges. Etienne Dufour et Christine Jeanneret auraient pu ne jamais se rencontrer. Mais quand Pierre Maudet est venu les chercher pour constituer la liste de «Libertés et justice sociale», ils n’ont pas pu refuser.