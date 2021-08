Santé mentale – Une fondation récompense le courage d’un Béninois Grégoire Ahongbonon, 69 ans, a créé l’Association Saint Camille-de-Lellis, qui a développé un réseau complet de soins psychiatriques en Afrique de l’Ouest. Sophie Davaris

Grégoire Ahongbonon, lauréat du prix de Genève pour les droits de l’Homme en psychiatrie de 2021. Creative commons

Il a lui-même souffert de dépression avant de venir en aide à des personnes atteintes de troubles psychiques errant dans les rues. Le Béninois Grégoire Ahongbonon vient de recevoir le Prix de Genève pour les droits de l’homme en psychiatrie. Alloué tous les trois ans par une fondation créée en 1999, il récompense des projets «courageux» qui visent à promouvoir une psychiatrie respectueuse des droits de l’homme, dans des contextes où cela n’a rien d’évident.

Grégoire Ahongbonon, 69 ans, a été désigné à l’unanimité par le jury. Il a créé l’Association Saint Camille-de-Lellis qui a développé un réseau complet de soins psychiatriques en Afrique de l’Ouest. Dans son communiqué, la fondation précise que cet homme qui n’est ni médecin, ni soignant a «négocié avec les familles et les anciens des villages afin de soigner les malades qui étaient encore parfois enchaînés aux arbres. Depuis plus de trente ans, il n’a cessé de lutter contre les préjugés et la stigmatisation entourant la maladie mentale et pour faire accepter par le grand public l’idée que l’on peut soigner les personnes souffrant de troubles mentaux sans les attacher ni leur faire subir d’autres atrocités.»

Peu à peu, l’Association Saint-Camille-de-Lellis a tissé un réseau international, s’étendant au Togo et en Côte d’Ivoire, proposant non seulement un traitement, mais également un logement, de la nourriture, un travail ou une formation. Depuis quelques années, l’Association propose aussi des traitements médicamenteux spécialisés afin de répondre à l’augmentation de l’usage des drogues dans de nombreux pays d’Afrique. La fondation souligne comme «extraordinaire» le fait que Grégoire Ahongbonon, qui n’a aucune formation médicale ou psychiatrique, soit parvenu à développer un système de soins efficace, en s’appuyant sur ses propres observations et sur son humanité. «La vocation de Grégoire Ahongbonon a été si puissante qu’il est parvenu, avec l’aide constante de sa femme, à bousculer les préjugés et à supprimer d’anciennes pratiques concernant les malades mentaux.»

Le Prix 2021 a reçu le soutien de la République et Canton de Genève et de la fédération suisse des médecins psychiatres et psychothérapeutes. Décerné pour la huitième fois, il est doté d’une somme de 20’000 francs et d’un diplôme.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.