Commerce – Une fondation dénonce IKEA Suisse Une plainte de Bruno Manser Fonds contre IKEA et la patronne d’IKEA Suisse a été remise mercredi au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche.

Le Bruno Manser Fonds a déposé une plainte contre Ikea Suisse, accusant le marchand de meubles de violer systématiquement l’obligation de déclaration obligatoire du bois. Photo d’illustration/Keystone

Le Bruno Manser Fonds (BMF) accuse IKEA Suisse de violer systématiquement l’obligation légale de déclarer le bois. L’association pour la protection de la forêt tropicale exige donc qu’une amende soit imposée au plus grand négociant en meubles de Suisse.

La plainte contre IKEA à Spreitenbach (AG) et la patronne d’IKEA Suisse, Jessica Anderen, a été remise mercredi au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, comme l’a annoncé le BMF mercredi. Les journaux de Tamedia avaient auparavant déjà informé à ce sujet.

Déclaration abusive

Dans une lettre adressée au conseiller fédéral Guy Parmelin, l’association exige le contrôle et l’application immédiate de l’ordonnance sur la déclaration du bois et de la production du bois. IKEA dissimule illégalement l’origine de sa matière première la plus importante, d’après Lukas Straumann, directeur du BMF, cité dans le communiqué de presse.

L’association a examiné la gamme IKEA de tables et de chaises de salle à manger en bois massif dans les cinq succursales d’Aubonne, Lyssach, Pratteln, Spreitenbach et Vernier. Selon le BMF, un vaste dossier prouve que, dans plus de 80 cas, l’essence et l’origine du bois n’ont pas été déclarées ou l’ont été de manière abusive.

ATS/NXP