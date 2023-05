Travail au noir – Une fonctionnaire du BIT coupable d’avoir eu une employée non déclarée Condamnée par la justice française, elle faisait travailler une gouvernante dénuée de titre de séjour dans l’Hexagone. Antoine Grosjean

Une fonctionnaire du Bureau international du travail (BIT), dont le siège est à Genève (photo), a été condamnée pour travail illégal en France. LUCIEN FORTUNATI

Une fonctionnaire internationale œuvrant dans la sphère onusienne à Genève a été condamnée la semaine dernière par la justice française. Cette ressortissante malgache, disposant d’un domicile à Thoiry, dans le Pays de Gex, s’est rendue coupable d’y avoir employé, à titre de gouvernante, une compatriote dénuée de titre de séjour en France.

Détail piquant: la condamnée, âgée de 52 ans, travaille au Bureau international du travail, organe de l’ONU chargé de réguler le domaine du travail au niveau mondial. Selon le quotidien français «Le Progrès», son immunité pénale avait été levée car il s’agit d’une affaire d’ordre privé.

Le Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse lui a infligé une amende de 5000 euros. Elle devra en outre verser à son ex-employée une somme de 1500 euros pour le préjudice moral subi, comme l’indique la «Tribune républicaine». L’avocat de la partie civile, lui, réclamait 5000 euros pour le préjudice moral, et 20’000 euros de dommages et intérêts à titre de préjudice matériel.

Cas d’esclavage?

En effet, l’employée accusait également sa patronne de «rétribution inexistante ou insuffisante du travail d’une personne dépendante», un délit caractérisant une forme «d’esclavage moderne», selon le Parquet. Mais la prévenue a été relaxée sur ce point.

La gouvernante a travaillé pour la fonctionnaire internationale de janvier 2015 à juillet 2016. Elle lui avait été recommandée par une tante, et était notamment chargée de s’occuper de son fils. La jeune femme possédait un permis de travail en Suisse, mais pas en France. Un contrat de travail avait été signé à Genève, où l’employeuse réside également, pour un salaire mensuel de 1200 francs suisses, nourrie et logée.

Mais selon les voisins interrogés dans le cadre de l’enquête, l’employée de maison travaillait bien dans l’appartement de Thoiry, où ils l’avaient aperçue faire le ménage dans les communs de l’immeuble. Ils avaient même eu l’impression qu’elle était surexploitée.

L’accusée s’est défendue en expliquant qu’elle se rend régulièrement avec son fils à Thoiry, où elle a résidé quelque temps chez sa mère, mais que son lieu de résidence et de vie effectif est à Genève. Elle admet que son fils a un temps été scolarisé à Thoiry et que sa gouvernante allait alors le chercher en passant la frontière, mais elle réfute le fait que celle-ci travaillait en France.

Payée en espèces

L’ex-employée affirme par ailleurs qu’elle travaillait plus de quarante-cinq heures par semaine, qu’elle n’a jamais eu de repas payés et qu’elle ne touchait que quelques centaines d’euros, au lieu des 1200 francs contractuels. Aucune trace de versements n’a toutefois pu confirmer ces dires, et pour cause: selon la fonctionnaire malgache, la jeune femme était rémunérée en espèces.

À la question du juge: «Pourquoi croyez-vous qu’elle a déposé cette plainte?» l’accusée a répondu: «Elle fait ça pour gagner de l’argent au procès.»

Antoine Grosjean est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2001. Il couvre l'actualité régionale, notamment dans les domaines de l'environnement, des enjeux climatiques et de la transition énergétique. Il a aussi travaillé plusieurs années à la rubrique Suisse. Plus d'infos

