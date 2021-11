Équipe de Suisse de football – Une folle poisse frappe la Nati Avec l’Italie en ligne de mire pour un exploit, mais une ribambelle d’absents, le sélectionneur Murat Yakin doit trouver des solutions. Daniel Visentini - Lugano

La moitié des cadres manquent à l’appel pour cause de blessure. Murat Yakin reste calme et bosse avec ceux qui sont là, à Lugano pour le stage avant Italie-Suisse, vendredi soir. FLASHPRESS/ALLENSPACH

Vertige de l’abîme entre la théorie et la pratique. En théorie, quand Murat Yakin a accepté le poste de sélectionneur de l’équipe de Suisse début août, la mariée était plus belle que jamais: quart de finaliste de l’Euro, du style, du caractère. En pratique, premier rassemblement en septembre et début des problèmes: les absences de Xhaka (Covid), de Shaqiri et Embolo (hors de forme), de Gavranovic (blessure) et de Freuler (suspension). Depuis, c’est la norme: Yakin doit composer, bricoler parfois, parce que pour tout dire, il est le sélectionneur le plus poissard de l’histoire, à considérer les deux mois qu’il vient de passer à la tête de la sélection.