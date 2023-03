AVS et coût de la vie – «Une fois de plus, les séniors ne sont pas pris en considération» Le parlement a refusé d’augmenter les rentes au renchérissement. Roland Grunder, ancien coprésident du Conseil suisse des aînés, dit sa déception. Myrtille Wendling

Roland Grunder, cycliste et nageur (ici en 2017), s’est engagé pour la réforme des retraites lors de sa coprésidence du Conseil suisse des aînés, qu’il vient de quitter. Patrick Martin

Les rentiers AVS et AI ne toucheront pas entre 7 et 14 francs de plus par mois en 2023, suite à la décision du parlement. En effet, le Conseil des États a changé d’avis et refusé ce jeudi par 21 voix contre 20 et une abstention d’entrer en matière sur le projet qu’il avait demandé au Conseil fédéral d’élaborer.