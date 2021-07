Euro 2020 – Une finale sans gardien moderne? L’Italien Gianluigi Donnarumma et l’Anglais Jordan Pickford n’entrent pas dans les canons du football actuel. Thierry Barnerat, expert du poste, passe au crible les deux portiers. Valentin Schnorhk

Dans le jeu au pied, Gianluigi Donnarumma a une marge de progression importante. «Les choix sont bons, mais l’exécution n’est pas top», explique Barnerat. Ici, il gagne du terrain en conduite et fixe deux Espagnols avant d’allonger. Mais le duel sera perdu par son coéquipier. DR Les choix de Jordan Pickford trahissent son instabilité émotionnelle. Son orientation du corps avant d’allonger n’est pas bonne. Il effectue beaucoup d’appuis pour préparer sa frappe, avant de jouer directement sur un adversaire à trente mètres, alors qu’il n’était pas sous pression. «Lorsqu’il y a un centre, Pickford est souvent posté à son poteau», relève Barnerat, comme sur cette situation contre l’Allemagne. En cas d’intervention, il accusera un temps de retard. 1 / 4

Le gardien moderne mesurera plus de 1,90 m et jouera comme un onzième joueur de champ: il maniera avec aisance le ballon et se situera loin de sa ligne. Prédiction souvent entendue durant la dernière décennie, mais infirmée par l’Euro 2020. Dimanche, en finale, les deux portiers en action ne respecteront pas à la lettre les critères énoncés. Même si, avec ses 196 centimètres, Gianluigi Donnarumma regarde de haut à peu près tous ses congénères. Et notamment Jordan Pickford, plus petit de 11 centimètres.

Pour le jeu au pied, en revanche, l’Italien et l’Anglais semblent au même niveau: médiocre. Dans ce championnat d’Europe, Pickford joue le plus souvent long, alors que Donnarumma se contente de passes simples. Et puis les deux restent très proches de leurs lignes de but respectives: leurs interventions défensives sont en moyenne effectuée à 12 mètres de leur cage. Cinq mètres plus bas que l’Espagnol Unai Simon, véritable gardien-libéro lorsqu’il s’agit de couper à la source les actions adverses.