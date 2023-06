Play-off de Women’s Super League – Une finale à Saint-Gall un vendredi soir: Genevoises lésées Battues la saison dernière aux tirs au but à Lausanne, les Servettiennes vont devoir être très fortes pour prendre leur revanche face à Zurich dans un stade qui sera rempli en majorité de fans alémaniques. Christian Maillard

C’est ici, dans le stade du Kybunpark, que les Genevoises vont aller chercher le titre de championnes de Suisse qui leur avait échappé l’an dernier. KEYSTONE

Comment les dirigeants de la Women’s Super League ont-ils pu organiser une finale de play-off entre les deux meilleures formations féminines du pays un vendredi soir à 20 h à Saint-Gall, alors qu’un des deux candidats au titre vient de l’autre bout de la Suisse? Pourquoi, une fois de plus, avantager les joueuses d’outre-Sarine qui n’ont que 85 km à effectuer? Pourquoi n’ont-ils pas changé le lieu (Berne, par exemple) alors que l’affiche mettait aux prises Servette et Zurich? Où disputer le match le plus important de la saison en aller-retour?