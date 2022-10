Drame à Auvernier (NE) – Une fille de 13 ans meurt, heurtée par un train La victime est décédée ce vendredi alors qu’elle traversait les voies de chemin de fer, ont annoncé le ministère public et la police cantonale.

Trois patrouilles de police, une ambulance accompagnée d’un SMUR, des pompiers et un train d’extinction des CFF se sont rendus sur place. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Une jeune fille de 13 ans a perdu la vie vendredi matin vers 7h en gare d’Auvernier (NE). Elle a été heurtée par un train alors qu’elle traversait les voies de chemin de fer.

La victime, domiciliée dans la région, est décédée sur place, indiquent le ministère public et la police cantonale dans un communiqué. Descendue du train en provenance de Bôle (NE) à destination de Neuchâtel, elle n’a pas emprunté le passage sous-voies et a été heurtée par un train qui circulait de Neuchâtel à destination de Pontarlier (F) et qui ne s’arrêtait pas à Auvernier.

Secours psychologique

Trois patrouilles de police, une ambulance accompagnée d’un SMUR, des pompiers et un train d’extinction des CFF se sont rendus sur place. La gare a été fermée et des bus de remplacement ont circulé. Le trafic ferroviaire a repris vers 10h30.

Une unité de secours psychologique a pris en charge la famille de la victime, de même que les témoins de l’accident. Une cellule de crise a aussi été mise en place dans l’établissement scolaire de la jeune fille.

