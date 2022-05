Week-end de l’Ascension – Une file de neuf kilomètres à l’entrée nord du Gothard Les automobilistes devront faire preuve de patience pour traverser le célèbre tunnel mercredi.



Les premiers bouchons au tunnel du Gothard ont été enregistrés mercredi matin. (archives). Keystone

Les premiers bouchons n’ont pas attendu jeudi et le début du week-end de l’Ascension. Une file de voitures longue de neuf kilomètres a été enregistrée mercredi matin devant l’entrée nord du tunnel du Gothard.

Les automobilistes doivent prendre leur mal en patience durant plus d’une heure et demie, a tweeté mercredi le TCS. Au départ de la Suisse romande, les parcours alternatifs de l’axe de Grand-Saint-Bernard ou du col du Simplon restent recommandés, ajoute-t-il sur sa page internet dédiée au trafic.

Un trafic routier et ferroviaire important est attendu sur certains tronçons en Suisse durant le week-end de l’Ascension. Le risque de terminer dans un embouteillage est particulièrement élevé sur l’A2, notamment devant le tunnel du Gothard.

En direction du sud, il faut s’attendre à de longs bouchons à partir de mercredi après-midi, a précisé de son côté l’Office fédéral des routes (OFROU). En direction du nord, il faut s’attendre à des bouchons après l’Ascension.

Pour éviter de se retrouver coincé, l’OFROU recommande aux automobilistes d’emprunter la route du San Bernardino, le tunnel du Grand-Saint-Bernard ainsi que le col du Simplon. Charger sa voiture dans un train et traverser le Lötschberg ou le Simplon constitue également une alternative.

Méfiance en Valais

Les automobilistes souhaitant charger leur véhicule pour passer de la Furka à Realp (UR), du Lötschberg à Kandersteg (BE) et de Vereina à Klosters-Selfranga (GR) devront aussi attendre.



Parmi les autres itinéraires sur lesquels une surcharge du trafic est envisageable figurent diverses routes principales en Valais, dans les Grisons ou dans l’Oberland bernois. Il faudra également s’armer de patience aux douanes de Chiasso (TI), Au (SG), Coblence (D), St. Margrethen (SG) et Thayngen (SH), ajoute l’OFROU.

Par ailleurs, les CFF mettent en service 25 trains spéciaux pour le Tessin et le retour durant le week-end prolongé. Les voyageurs disposeront ainsi d’environ 35'000 places supplémentaires. Les CFF rappellent que la réservation est obligatoire chaque jour pour le transport de vélos dans tous les trains traversant le tunnel de base du Gothard et le long du pied du Jura.

ATS

