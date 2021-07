Ville de Genève – Une fête «foisonnante» au bord du lac pour le 1er Août Les festivités se dérouleront sur cinq sites emblématiques de la rade avec l’eau comme fil conducteur. Il se pourrait qu’on aperçoive même une baleine dans le lac. Théo Allegrezza

L’an dernier aussi, des concerts avaient eu lieu aux Bains des Pâquis. LAURENT GUIRAUD

Genève, ses rivières, ses fontaines et, bien sûr, son lac. Genève, ville d’eau. Cette année, la traditionnelle fête du 1er Août se déroulera «au fil de l’eau». «L’eau comme ressource naturelle, l’eau comme source de fraîcheur… C’est un thème qui me préoccupe», a expliqué vendredi devant la presse la maire Frédérique Perler, à l’heure de dévoiler une programmation qu’elle promet «foisonnante, festive et conviviale».

Riche et ambitieuse, elle l’est. Concerts, visites guidées, contes narrés sur le lac (où une baleine pourrait faire son apparition): pas moins de quarante événements sont prévus. Les festivités seront réparties sur cinq sites autour la rade: les Bains des Pâquis, la rotonde du Mont-Blanc, le Jardin anglais, l’île Rousseau et le bateau «Genève».

Cor des Alpes, cithare et violoncelle

«L’idée est de faire découvrir ces lieux de manière différente et décalée», souligne Stéphanie Gautier, qui a concocté la programmation avec Antoine Frammery pour la deuxième année consécutive. Il y aura trois moments. «Une matinée calme, belle et onirique. La journée sera familiale et le soir plus festif», détaille-t-elle. Tout débutera aux Bains des Pâquis. Les populaires Aubes musicales seront au rendez-vous dès 6 h. Une fois n’est pas coutume, on se réveillera au son de neuf cors des Alpes.

Ceux que la cithare et violoncelle auront retenus jusqu’à midi pourront ensuite profiter d’un spectacle de natation synchronisée. «Faire de la natation synchronisée dans le lac, ça n’a l’air de rien. Mais, en fait, ça ne se fait jamais», relève Antoine Frammery, qui en ce jour de fête nationale a fait appel à des nageuses zurichoises.

«Il fallait éviter un rassemblement massif, alors on a imaginé un feu qui flotterait sur le lac.» Antoine Frammery, coprogrammateur des festivités du 1er Août

La rotonde du Mont-Blanc hébergera la partie officielle en début de soirée. Mais pas que. «Un couple fera de la danse avec du feu tout autour de lui», s’enthousiasme Antoine Frammery. De flammes, il en sera aussi question un peu plus tard. Le traditionnel feu de joie n’a pas été abandonné, en dépit des contraintes sanitaires. «Il fallait éviter un rassemblement massif, alors on a imaginé un feu qui flotterait sur le lac», précise Antoine Frammery. Mais il faut que l’installation ne gêne pas les manœuvres des bateaux. On attend encore l’autorisation officielle. Si les autorités cantonales se montrent clémentes, on pourrait même, qui sait, apercevoir une baleine dans les eaux du Léman. On n’en saura pas plus pour l’instant.

Événements adaptés et adaptables

Le Jardin anglais accueillera les familles l’après-midi. Spectacles de clowns, animations pour les enfants sur le thème de l’eau, manèges, musique traditionnelle mexicaine à la harpe… «Il y en aura pour tous les goûts et toutes les générations», promet Frédérique Perler. Le Jardin anglais sera aussi le lieu de départ pour les visites guidées. Pour elles, comme pour les aubes musicales et les contes narrés sur un bateau, il est possible de s’inscrire en amont sur le site de la Ville.

À quelques pas de là, l’île Rousseau prendra vie en fin d’après-midi. On se dandinera devant des concerts de jazz d’artistes genevois ou de la région. La fête devrait se prolonger jusqu’à minuit sur le bateau «Genève».

Le Covid a donné du fil à retordre aux programmateurs. De par leur configuration, les lieux choisis sont (ou peuvent être) clôturés, permettant ainsi de respecter les jauges autorisées, lesquelles devraient osciller entre 500 et 1000 spectateurs, selon les normes en vigueur dans un mois. Cependant, aucun stand de restauration ne sera installé. Le budget des festivités s’élève à 180’000 francs, comme les années précédentes.

